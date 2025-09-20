پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان گفت: در هفته دفاع مقدس امسال، اجرای ۸۵ برنامه در قالب ۶ هزار فعالیت برنامه ریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان امروز در نشست خبری با اشاره به تنوع و تعدد برنامههای هفتهی دفاع مقدس در گیلان گفت: این برنامهها شامل مستندسازی و نشر آثار شهدا گرفته تا راه اندازی هستههای هنری، نمایش خیابانی، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در مراکز دانشگاهی، بازگویی خاطرات دوران دفاع مقدس و یادوارههای شهداست.