استاندار ایلام با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و مینی‌پالایشگاه‌ها، گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران فراهم بوده و تمرکز ما بر توسعه با محوریت سرمایه‌گذاری است.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ احمد کرمی استاندار ایلام در دیدار با «حمیدرضا بورد» مشاور شرکت سرمایه‌گذاری رفاه‌ اندیش سرمایه انسانی بانک صنعت و معدن، اظهار داشت: تجربه‌های ارزشمندی در حوزه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به‌ویژه در بخش انرژی‌های تجدید پذیر و نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد و این موضوع نیز می‌تواند در مباحث مینی‌ پالایشگاه‌ها محقق شود.

وی با بیان اینکه در چند نقطه استان از جمله دهلران، دشت عباس طرح های خورشیدی بین ۲۰ تا ۲۴ مگاوات در حال اجرا است، یادآور شد: ظرفیت مجموع استان در این حوزه افزون بر ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات است که با توجه به پست‌های برق موجود و دسترسی به بازار عراق، می‌توان روی صادرات انرژی نیز برنامه‌ریزی کرد.

استاندار ایلام با اشاره به زیرساخت‌های موجود، یادآور شد: اراضی ملی مناسبی در نزدیکی پست‌های برق در آبدانان، مورموری و مهران شناسایی شده که می‌تواند محل اجرای طرح های خورشیدی باشد، به فرمانداران این مناطق تأکید کرده‌ایم که زمین‌های سه تا ۴۰ هکتاری مورد نیاز را تأمین کنند.

کرمی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از چالش‌ها در احداث مینی‌پالایشگاه‌ها تامین خوراک آنها است، عنوان کرد: هرچند وزارت نفت قول‌هایی داده است، اما این فرآیند به‌سادگی انجام نمی‌شود و به‌ صورت مستمر پیگیر این موضوع هستیم و انتظار داریم سرمایه‌گذاران هم در این مسیر همراهی کنند.

وی اضافه کرد: تاکنون در استان ۵۵ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف مشخص شده و دستگاه‌های اجرایی در زمینه تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و زمین، آماده همکاری کامل هستند.

استاندار ایلام یادآور شد: با وجود برخی موانع، در استان خود را موظف می‌دانیم کنار سرمایه‌گذاران باشیم، چراکه بهترین راهکار برای کاهش بیکاری و رفع محرومیت، جذب سرمایه است.

کرمی تاکید کرد: تمرکز دولت و رئیس‌جمهور نیز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است و ما به‌طور کامل در این مسیر پای کار هستیم.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود که سرمایه‌گذاران با فراغ بال وارد استان شده و فعالیت کنند، اضافه کرد: مسیر توسعه و رونق اقتصادی ایلام بدون تردید از سرمایه‌گذاری می‌گذرد و ما به این باور اعتقاد داریم، پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی شرط موفقیت در این مسیر است.

گفتنی است استان ایلام به دلیل موقعیت جغرافیایی و برخورداری از مرز مشترک با کشور عراق، از ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت و صادرات انرژی برخوردار است.

این استان با میانگین سالانه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی، یکی از مناطق مستعد ایران برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، منابع غنی نفتی و گازی و دسترسی به پست‌های برق پرظرفیت، بستری مناسب برای احداث مینی‌پالایشگاه‌ها و توسعه صنایع پایین‌دستی فراهم کرده است.