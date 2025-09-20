به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: پرونده قاچاق ۲۰۰ کیلوگرم چای خارجی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط چای کشف شده متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده اضافه کرد: عوامل انتظامی ایستگاه بازرسی سه راهی دارلک شهرستان مهاباد چای قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه نیسان وانت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.