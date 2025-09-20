به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: حوالی ساعت ۱۶:۰۱ دقیقه‌ی عصر امروز (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، حادثه آتش‌سوزی در سه باب مغازه دوطبقه در بازارچه ساحلی کیانپارس از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی شد.

بابک ربیعی افزود:بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع این حریق، آتش نشانان با ۵ دستگاه خودروی اطفاء حریق، یک دستگاه خودروی نردبان هیدرولیکی، ۲ دستگاه تانکر آب‌رسان، ۲ دستگاه خودروی پیشرو و ۱۰ نیروی عملیاتی، ساعت ۱۶:۰۵ دقیقه به محل حادثه رسیدند.

وی با اشاره به اینکه حریق بین خیابان‌های ۷ و ۸ شرقی در بازارچه ساحلی رخ داد، ادامه داد: به دلیل ساختار معماری مغازه‌ها که دارای بالکن و دو طبقه بودند، شعله‌های آتش به سرعت در حال سرایت به طبقات فوقانی و تهدیدکننده واحد‌های مجاور بود. شدت حرارت و تراکم دود، شرایط عملیات را پیچیده کرده بود، اما با استقرار سریع تیم‌های عملیاتی و هدایت میدانی معاونت عملیات سازمان، حریق در همان کانون اولیه مهار شد و از گسترش آن جلوگیری گردید.

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ادامه داد: در حین عملیات اطفاء، تخلیه ایمن ساکنان و افراد حاضر در محل نیز به‌صورت موفقیت‌آمیز انجام شد. کارشناسان سازمان در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه هستند و اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده در دستور کار قرار دارد.