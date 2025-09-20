در جلسه شورای ترافیک شهرستان تهران علاوه بر تصویب شناور سازی ساعت کاری اداره‌ها و بانک‌ها در پایتخت، عملکرد سامانه سپند و ترافیک نیز بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شورای هماهنگی ترافیک شهرستان تهران با محوریت طرح استقبال از مهر امروز (شنبه) به میزبانی فرمانداری تهران برگزار شد.

حسین خوش اقبال، فرماندار تهران در این جلسه با بیان این‌که با آغاز سال تحصیلی یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر وارد مدارس خواهند شد و ۵۶ هزار معلم نیز در مدارس فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: آماده سازی ۴۵۰۰ مدرسه کار راحتی نیست. آینده این کشور به تعلیم و تربیت دانش آموزان ربط دارد و همه دستگاه‌ها می‌توانند فضایی ایجاد کنند که کار بدون هیچ دغدغه‌ای پیش رود.

وی ادامه داد: باید نقاط ضعف و قوت احصا شود تا در سال آینده آنها را رفع کنیم؛ شهرداری، نیروی انتظامی و دیگر دستگاه‌ها به شکلی کار می‌کنند که آرامش در میان دانش آموزان وجود داشته باشد. برای رفع نقایص ایمنی مراکز آموزشی کمک کنید و شناورسازی ساعات کاری، ساماندهی سرویس مدارس، اعمال قانون و روان‌سازی ترافیک، جلوگیری از رویداد‌هایی که عامل ترافیک هستند در دستور کار قرار گیرد.

در ادامه شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران گفت: ساعت آغاز به کار مدارس مقطع متوسطه ۷:۳۰ و مقطع ابتدایی ۸ صبح است و مدارس مکلف هستند نیم ساعت قبل از شروع به آماده‌سازی دانش‌آموزان اقدام کنند تا والدین نیز همکاری لازم را داشته باشند.