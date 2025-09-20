مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک از ابتدای سال تا پایان مرداد، بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخت کرده است که رشد ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل بانک مسکن، از پرداخت ۵۳ هزار و ۶۰۲ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه به ارزش ۹۷ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

علی خورسندیان گفت:این تسهیلات با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و تأمین نیازهای ضروری مانند ازدواج جوانان، فرزندآوری، تهیه مسکن و ایجاد کسب‌وکارهای خرد پرداخت شده است.

وی افزود:همچنین، حدود ۴ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۳ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال و ۳ هزار و ۸۶۷ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد ریال در این مدت اعطا شده است.

مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد که تقویت فرهنگ قرض‌الحسنه زمینه‌ساز افزایش همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام بانکی است.

مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک در این بازه زمانی نیز به ۱۸۲ هزار و ۶۳۶ فقره به مبلغ ۶۳۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است.