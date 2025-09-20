خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ندا عزیز پور» سرمربی تیم فوتبال بانوان پالایش گاز ایلام اظهار داشت: در هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم پالایش گاز ایلام در ورزشگاه تختی میزبان گل‌گهر سیرجان بود و با نتیجه دو بر صفر شکست خورد.

وی با اشاره به اینکه گل‌های این دیدار را بازیکن ملی پوش تیم مقابل به ثمر رساند افزود: بازی در نیمه نخست متعادل آغاز شد، اما فشار حملات سازمان‌ یافته گل‌گهر با حضور بازیکنان ملی‌پوشی، چون شبنم بهشت و افسانه چترنور در دقیقه ۳۲ به گل اول انجامید، در ادامه، ایلامی‌ها چند موقعیت گلزنی داشتند، اما نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود سیرجان تمام شد.

عزیز پور تصریح کرد: در نیمه دوم، پالایش گاز با روحیه هجومی وارد میدان شد و حتی یک بار توپ را وارد دروازه حریف کرد که کمک‌داور آن را آفساید اعلام کرد.

وی مطرح کرد: در دقایق پایانی، روی غافلگیری خط دفاعی ایلام، افسانه چترنور دومین گل خود و تیمش را زد تا بازی با برتری دو بر صفر گل‌گهر سیرجان پایان یابد.