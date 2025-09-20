پخش زنده
پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشست امروز هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان خوزستان، پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر اهواز به وزارت کشور ارائه شد.
مهران علم الهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در این زمینه گفت: در جلسه امروز پس از بررسی عملکرد شورای اسلامی شهر اهواز و با استناد قانونی مرتبط، پیشنهاد انحلال این شورا به وزارت کشور ارائه شده است.
طی ۷۵ روز گذشته، برخی اعضای شورای اسلامی اهواز که خواستار استیضاح شهردار بودند، در جلسات شورا حضور نیافتند.
۱۰ روز پیش نیز شورای حل اختلاف خوزستان جلسهای برای بررسی عملکرد شورای اسلامی اهواز برگزار کرد و مهلت ۱۰ روزهای برای انتخاب هیات رییسه جدید تعیین شد.