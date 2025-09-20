به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مراد بابایی» مدیر ستاد دیه ایلام اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری، با گذشت شاکیان و کمک خیرین، ۶۷ زندانی جرائم غیرعمد آزاد شده‌اند، میزان بدهی کل این محکومان بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برآورد شده است.



وی ادامه داد: در این مدت گذشت شاکیان بیش از ۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بوده و نقدینگی محکومان بیش از ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گزارش شده است.

بابایی تصریح کرد: ستاد دیه بیش از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از طریق کمک خیرین برای آزادی زندانیان اختصاص داده و همچنین تسهیلات بانکی کم بهره به مبلغ ۵۱۰ میلیون تومان برای آزادسازی محکومان پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه میزان اعسار محکومان بیش از ۱۲۳ میلیارد تومان و کل بدهی زندانیان بیش از ۱۵۲ میلیارد تومان برآورد می‌شود، تصریح کرد: سال گذشته ۱۵۷ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند و هم‌اکنون ۱۰۴ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان چشم‌انتظار کمک خیرین و مساعدت مردم نوعدوست هستند.