ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بیانیهای اقدام مذبوحانه و غیر قانونی دولت اکوادور مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی را به شدت محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ستادکل نیروهای مسلح در این
بیانیه آورده است این تصمیم نامعقول مذبوحانه غیر منطقی و غیرقانونی دولت اکوادور که در راستای خوش خدمتی به نظام سلطه جهانی به رهبری آمریکا تروریست پرور و رژیم جعلی و بی ریشه صهیونیستی میباشد میتواند بسترهای شرارت و ناامنی را در جهان توسط آمریکا گسترش داده و رژیم کودک کش صهیونیستی را به نسل کشی در غزه و فلسطین و حتی سایر کشورهای منطقه جسورتر نماید.
از دولت اکوادور سوال میشود آیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که مستقیم در برابر گروههای تروریستی دست نشانده آمریکا و رژیم صهیونیستی مبارزه میکند و از ملت و سرزمین و تمامیت ارضی کشورش دفاع مینماید و یا جنبش حماس و حزب الله که برای دفاع از ملت خود فلسطین و لبنان در برابر اشغالگران صهیونیست مبارزه میکنند تروریسم هستند یا آمریکا و رژیم صهیونیستی که به خاک و سرزمین دیگران تجاوز میکنند و هیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمیشناسند و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمیکنند؟
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند در دفاع مقتدرانه از ملت و سرزمین خود در کنار ملت فلسطین و لبنان به ویژه مردم بی پناه غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و به دولت اکوادور هشدار میدهد برای خوش خدمتی به نظام سلطه، آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی حقوق بین المللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.
ملت ایران اسلامی و فرزندان شجاع آن در نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مسیر الهی دفاع مقتدرانه و دشمن شکن در برابر هرگونه تجاوز و در هر سطحی و توسط هر کس از ملت و سرزمین خود و به خصوص با زیاده خواهیهای آمریکای تروریست پرور و کانون شرارت و ترور در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی با صلابت و شجاعانه عمل خواهند نمود و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده الهی و مستحکم آنان را تضعیف نماید.
ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران