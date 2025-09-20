به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت‌الاسلام محی‌الدینی با اشاره به سفر دو سال پیش وزیر وقت علوم به این شهرستان و وعده ایجاد رشته صنایع غذایی در پردیس دانشگاهی گفت: مسئولان قول دادند، اما تاکنون نام مهریز در دفترچه انتخاب رشته درج نشده است، در حالی که برخی شهرستان‌هایی که حتی در برنامه نبودند، اکنون این رشته را دارند.

امام‌جمعه مهریز همچنین از وضعیت دانشگاه فنی و حرفه‌ای این شهرستان گلایه کرد و افزود: این مرکز با کمک خیران و پیگیری مسئولان ساخته شد، اما پس از تجهیز اولیه، وسایل آن جمع‌آوری و فضا دو سال بلااستفاده مانده است. وی خاطرنشان کرد اگر بنا نیست این مجموعه مورد استفاده قرار گیرد، باید ساختمان‌ها در اختیار فرمانداری و مسئولان شهرستان قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود.

حجت الاسلام محی‌الدینی از نماینده مردم مهریز در مجلس خواست نسبت به این موضوع پیگیری جدی داشته باشد و گفت: مردم حق دارند بدانند چرا وعده‌ها عملی نمی‌شود و مسئولان باید پاسخگو باشند.

در همین زمینه، محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در شهریور ۱۴۰۲ به مهریز سفر کرده بود، از ایجاد فضا‌های آموزشی مجهز توسط خیران خبر داد و گفت: امکان راه‌اندازی آموزشکده و دانشکده علوم و صنایع غذایی در مهریز فراهم است.

وی افزود: با موافقت هیئت امنای دانشگاه، این دانشکده به‌زودی راه‌اندازی شده و از سال آینده در رشته‌های مرتبط با علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی دانشجو خواهد پذیرفت. زلفی‌گل تصریح کرد این مرکز در مراحل بعدی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز فعالیت خواهد داشت و به قطب توسعه علوم و صنایع غذایی استان یزد تبدیل می‌شود.