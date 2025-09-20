پخش زنده
امامجمعه مهریز، خواستار تحقق وعدههای داده شده در حوزه آموزش عالی این شهرستان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجتالاسلام محیالدینی با اشاره به سفر دو سال پیش وزیر وقت علوم به این شهرستان و وعده ایجاد رشته صنایع غذایی در پردیس دانشگاهی گفت: مسئولان قول دادند، اما تاکنون نام مهریز در دفترچه انتخاب رشته درج نشده است، در حالی که برخی شهرستانهایی که حتی در برنامه نبودند، اکنون این رشته را دارند.
امامجمعه مهریز همچنین از وضعیت دانشگاه فنی و حرفهای این شهرستان گلایه کرد و افزود: این مرکز با کمک خیران و پیگیری مسئولان ساخته شد، اما پس از تجهیز اولیه، وسایل آن جمعآوری و فضا دو سال بلااستفاده مانده است. وی خاطرنشان کرد اگر بنا نیست این مجموعه مورد استفاده قرار گیرد، باید ساختمانها در اختیار فرمانداری و مسئولان شهرستان قرار گیرد تا تعیین تکلیف شود.
حجت الاسلام محیالدینی از نماینده مردم مهریز در مجلس خواست نسبت به این موضوع پیگیری جدی داشته باشد و گفت: مردم حق دارند بدانند چرا وعدهها عملی نمیشود و مسئولان باید پاسخگو باشند.
در همین زمینه، محمدعلی زلفیگل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در شهریور ۱۴۰۲ به مهریز سفر کرده بود، از ایجاد فضاهای آموزشی مجهز توسط خیران خبر داد و گفت: امکان راهاندازی آموزشکده و دانشکده علوم و صنایع غذایی در مهریز فراهم است.
وی افزود: با موافقت هیئت امنای دانشگاه، این دانشکده بهزودی راهاندازی شده و از سال آینده در رشتههای مرتبط با علوم و صنایع غذایی در مقطع کارشناسی دانشجو خواهد پذیرفت. زلفیگل تصریح کرد این مرکز در مراحل بعدی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز فعالیت خواهد داشت و به قطب توسعه علوم و صنایع غذایی استان یزد تبدیل میشود.
کلانتری رئیس دانشگاه یزد با اشاره به سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مهریز در سال ۱۴۰۲ گفت: در این سفر و پس از بررسی ظرفیتهای پردیس شکیب، خوابگاه و مجموعه ورزشی، قول ایجاد دانشکده صنایع غذایی داده شد که علاوه بر احداث ساختمان، نیازمند فراهمسازی زیرساختهایی همچون آزمایشگاهها، کارگاهها و تأمین هیئت علمی است.
وی ادامه داد: رشتههای شبانه دانشگاه مهریز از امسال به صورت روزانه فعالیت دارند، اما برای رشته صنایع غذایی به دلیل نبود عضو هیئت علمی، نیاز به جذب نیرو بود. در همین راستا سال گذشته مجوز جذب پنج نفر صادر شد که اکنون مراحل استخدام و صدور احکام آنها انجام شده است.
رئیس دانشگاه یزد با ابراز امیدواری گفت: با تکمیل فرآیندهای قانونی و صدور احکام استخدامی اعضای هیئت علمی ، رشته علوم و صنایع غذایی از سال آینده در مهریز راهاندازی خواهد شد.