با وجود وعده‌ها، سامانه ملی املاک و اسکان هنوز نتوانسته ابزار موثری برای شناسایی و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی باشد؛ مشکلی که ریشه در عدم همکاری برخی نهاد‌ها و ضعف اتصال زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ سامانه ملی املاک و اسکان که با هدف شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر آن‌ها راه‌اندازی شد، همچنان از دستیابی به اهداف خود بازمانده است.

کارشناسان علت اصلی این ناکامی را نبود همکاری بین‌دستگاهی و عدم تبادل داده میان نهادهای مسئول می‌دانند. این خلأ موجب شده بخش بزرگی از واحدهای مسکونی خالی، خارج از نظارت بمانند.

در نتیجه سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن با چالش مواجه شده است. اتصال کامل سامانه‌ها می‌تواند گام نخست برای اصلاح این روند باشد.

مینا دامچی گزارش می دهد: