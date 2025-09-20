پخش زنده
وزیر امور خارجه کشورمان خبر گفتوگوی اخیر خود با ویتکاف را تکذیب کرد و گفت: تماس و گفتوگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگویی درباره ادعای برخی رسانههای غربی مبنی بر گفتوگوی وی با ویتکاف، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
وی اظهار کرد: البته پیامها بین ایران و آمریکا به صورت بیواسطه یا از طریق واسطهها عنداللزوم تبادل میشود.
وزیر امور خارجه گفت: تماس و گفتوگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نشده است.