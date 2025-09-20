پخش زنده
«ایران جان» فرصتی برای تقویت پیوندهای فرهنگی -اجتماعی آذربایجان غربی و استان اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پویش ملی «ایران جان» فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استانها ست.
آذربایجان غربی با دهها جاذبه طبیعی و تاریخی یکی از استانهای زیبای ایرانِ جان است که برای هر گردشگری خاطراتی شیرین به همراه داشته است.
کهن سرزمین ایران از آذربایجان تا اصفهان، از خوزستان تا بلوچستان و خراسان خانه میلیونها ایرانی است که قلبشان برای نام ایران میتپد.
استانهای کشورمان نیز مدتی است در قالب پویش ملی ایرانِ جان، به مردم ایران و جهان معرفی میشود.