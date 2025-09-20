تعطیلی ادارات در صورت رسیدن شاخص آلایندگی هوا به ۲۰۰
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اعلام کرد: تنها در صورت رسیدن میانگین آلایندگی به عدد ۲۰۰، تعطیلی ادارات مطرح خواهد شد. این در حالی است که میانگین ۲۴ ساعته همچنان کمتر از ۱۵۰ واحد گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدیخانی در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ با بیان اینکه اعداد آلودگی به صورت مقطعی به ۵۰۰ نیز رسیده، تاکید کرد: میانگین عدد ما به ۱۵۰ نرسیده است. اگر چنانچه میانگین به عدد ۲۰۰ برسد، قطعاً بحث تعطیلی ادارات را خواهیم داشت.
وی با تاکید بر لزوم اقدامات پیشگیرانه، به گروههای حساس از جمله سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی توصیه کرد تا از حضور در فضاهای عمومی خودداری کرده و در صورت ضرورت، از ماسک استفاده کنند.
مهدیخانی ابراز امیدواری کرد که با پیشبینیهای هواشناسی، از فردا شاهد کاهش آلایندگیها باشیم.
مهدیخانی علت نوسانات شدید در شاخص آلودگی را بادهای جنوبی عنوان کرد و توضیح داد: این اعداد ایستگاهها را به صورت سینوسی عمل میکند و احتمال دارد در مدت کوتاهی عدد به ۵۰۰ و نهایتاً ۱۰ دقیقه بعد به ۴۰۰ یا حتی زیر ۴۰۰ برسد.
وی آخرین آمار را در قزوین ۱۶۴، الوند ۳۵۴، تاکستان ۲۵، محمدیه ۳۱۵ و بوئینزهرا ۴۸۰ اعلام کرد و مجدداً تاکید کرد که با وجود این اعداد مقطعی، میانگین ۲۴ ساعته به ۱۵۰ نرسیده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری در پاسخ به سوالی درباره برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای کاهش ریزگردها، بهویژه در دشت اللهآباد، مهدیخانی گفت: در دشت اللهآباد بالغ بر هزار هکتار اراضی داریم که حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هکتار آن با اقداماتی از جمله کاری و درختکاری توسط منابع طبیعی برای تثبیت شنهای روان انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نیز با همکاری جهاد کشاورزی، محیط زیست و سایر دستگاهها، اقدامات تکمیلی صورت گیرد.