دانیال سهرابی، فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان، نشان برنز وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دیدار رده بندی وزن ۷۲ کیلوگرم مسابقات جهانی زاگرب میان دانیال سهرابی ملی پوش شوشی تیم ملی کشورمان و مری مایولیتکانوف از قزاقستان برگزار شد.
در این رقابت جوان فرنگی کار خوزستانی تیم کشورمان توانست با نتیجه هشت بر صفر حریف قزاقستانی خود را شکست داد و نشان برنز را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
همچنین فردا سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی دیگر ملی پوشان خوزستانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در دیدارهای پایانی اوزان ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم برای کسب نشانهای طلا با حریفان خود سرشاخ میشوند.