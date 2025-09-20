محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، گفت: از اشغال صنعاء و برافراشتن پرچمت سخن گفتی در حالیکه از بازگرداندن حتی یک کشتی خود عاجز هستید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در واکنش به اظهارات وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که گفته بود صنعاء را اشغال و پرچم جعلی اسرائیل را بر آن برافراشته می‌کند، گفت: از اشغال صنعاء و برافراشتن پرچمت سخن گفتی در حالیکه از بازگرداندن حتی یک کشتی خود عاجز هستید!

وی ادامه داد قبل از آنکه پرچمت را در صنعاء بالا ببری، بهتر است بندر إیلات را دوباره به چرخه کار بازگردانی!

او تصریح کرد: قبل از آنکه پرچمت را در صنعاء بالا ببری، بهتر است پرچمی را برای کشتی‌هایت آماده کنی تا مجبور نباشی از ترس نیروی دریایی یمن از پرچم کشور‌های دیگر استفاده کنی.

این پاسخ دندان‌شکن انصارالله یمن در حالی مطرح شد که پیش‌تر اسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سخنانی تهدیدآمیز گفته بود: شعار «مرگ بر اسرائیل» که بر پرچم حوثی‌ها نوشته شده است، با پرچم برافراشته اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در پایتخت یمن جایگزین خواهد شد.