به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرهنگ حمید بختیاران رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مهاباد در نشست اعضای شورای ترافیک این شهرستان گفت: در مرداد ماه گذشته بر اثر تصادفات درون شهری شش نفر جان باختند و در شهریور هم یک نفر فوت شد به همین دلیل مهاباد رتبه نخست تصادفات درون شهری را در استان دارد که باید تلاش کنیم این آمار کاهش پیدا کند.

فرمانده پلیس راه شهرستان مهاباد هم در این نشست گفت: سال گذشته ۲۴ نفر بر اثرتصادفات برون شهری در محور‌های مهاباد جان باختند و در سالجاری هم تاکنون ۲۳ فوتی برون شهری داشته‌ایم.

سرهنگ کیکاوس افزود: در سال گذشته بر اثر تصادفات برون شهری ۶۷ تن و امسال هم تاکنون ۱۰۹ مجروح شدند.

وی اضافه کرد: ۸۰ درصد عامل تصادفات خطای انسانی بوده است.

رحمت نویدی نیا، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان مهاباد هم گفت: به منظورکاهش تصادفات و روان سازی ترافیک بهسازی و ایمن سازی جاده‌های ارتباطی شهرستان مهاباد همچنان در دستور کار قرار دارد.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این نشست از برخورد قاطع با مخلان آسایش عمومی و رانندگان متخلف خبر داد.

پیگیری راه اندازی هر چه سریعتر خودروی ثبت تخلفات شهری، شناسایی و حذف نقاط حادثه خیز، خط کشی راه‌های ارتباطی، بررسی سرعت کاه‌های جاده‌ای و درون شهری، ضرورت ترویج فرهنگ رانندگی ایمن، ساماندهی سرویس مدارس، پیگیری و بررسی درخواست آژانس بانوان و پارکینگ خودرو‌های سنگین از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.