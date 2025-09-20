پخش زنده
استان چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه دوم رضایتمندی فعالان اقتصادی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بر اساس نتایج هفتمین دوره طرح ارزیابی عملکرد محیط کسبوکار که توسط مرکز پژوهشهای اتاق ایران انجام شد، استان موفق به این رتبه شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای بهبود محیط کسبوکار و ارتقای رضایتمندی فعالان اقتصادی، اقدامات متعددی از جمله برگزاری جلسات تخصصی کمیسیونها، نشستهای مرکز سرمایهگذاری و دیدارهای متعدد در استان و پایتخت انجام شد.
قربانپور افزود: یافتههای این طرح نشان میدهد دستگاههای اجرایی در استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان به ترتیب بیشترین میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی را در سال ۱۴۰۳ جلب کردهاند.
به گفته وی: در این ارزیابی، شاخصهایی همچون شفافیت و اطلاعرسانی، نحوه تعامل و تکریم فعالان اقتصادی، کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی و سهولت و سرعت در فرآیندهای اداری، مورد بررسی قرار گرفت که چهارمحال و بختیاری در بسیاری از این شاخصها عملکردی فراتر از میانگین ملی داشته است.