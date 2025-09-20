به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگای آلمان امرز شنبه با ۴ دیدار به صورت همزمان ادامه پیدا کرد که در مهم‌ترین بازی بایرن‌مونیخ با نتیجه ۴ بر یک هوفنهایم را شکست داد و همچنان صدرجدول را حفظ کرد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده هامبورگ ۲ بر یک هایدنهایم را از پیش‌رو برداشت و فرایبورگ در دیداری خارج از خانه ۳ بر صفر وردربرمن را شکست داد. در این هفته ماینتس نیز چهار بر یک آگزبورگ را شکست داد تا به میانه‌های جدول صعود کند. در آخرین بازی امروز از ساعت ۲۰ تیم‌های لایپزیش و کلن رو در روی هم قرار گفتند.

در جدول بوندس لیگا آلمان تا این لحظه بایرن‌مونیخ با ۱۲ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های دورتموند، کلن و سن‌پائولی با ۷ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.