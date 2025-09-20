پخش زنده
گردهمایی جهاد تبیین ویژه کارکنان و خانوادههای پایوران قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این مراسم گفت: اکنون در جنگ ترکیبی دشمن هستیم و جنگ ادراکی _ روانی مهمترین بخش از جنگ فعلی است. دشمن با تهاجمات رسانهای بعد از جنگ ۱۲ روزه درصدد بر هم زدن وحدت و اعتماد به نفس ملت بزرگ ایران میباشد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار محمد ساجدی فر افزود: اراده و شجاعت ملت ایران در مقابله با دشمن و بویژه آمریکا، بالاتر از عملیات بود؛ طبق فرمایش حضرت امام خامنهای مدظله العالی «اثبات عزم، اراده و اعتماد به نفس ملت شریف ایران مهمتر از پیروزی با ارزش نظامی در این جنگ اخیر است».
وی با بیان اینکه دشمن در فضای رسانهای، در تلاش است با بزرگ نمایی اقدامات خود و کوچک نمایی اقدامات نیروهای مسلح ما و اعتماد به نفس ملی را کاهش دهد، ادامه داد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه، مفهوم بیچارگی را به معنای واقعی کلمه درک کرد تا حدّی که در یک مورد اعلام شد آمریکا پانصد میلیون دلار در جنگ اخیر هزینه مقابله با موشکهای ایران کرده است.
معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: در فضای جنگ ترکیبی امروز، خانوادهها بهترین افسران این جنگ رسانهای دشمن هستند که میتوانند ایفای نقش کنند. نسل زِد در فضای جنگ رسانهای در دوران جنگ ۱۲ روزه خوش درخشیدند و اکنون یکی از مهمترین وظایف خانواده ها، سواد رسانهای برای تولید محتوا در فضای مجازی است.
در این مراسم تکریم خانوادههای منتخب قرآنی، تجلیل از پایورانی که در سال جاری ازدواج نموده یا صاحب فرزند شدند، اجرای گروه ورزشهای زور خانهای و پهلوانی زورخانه حیدرکرار اهواز و اجرای نمایش عروسکی از دیگر بخشهای این گردهمایی بود.