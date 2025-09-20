در دیداری تدارکاتی تیم فوتبال پالایش نفت آبادان و فولاد خوزستان به نتیجه تساوی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال پالایش نفت آبادان عصر امروز در دیداری تدارکاتی در اهواز به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت که در پایان شاگردان امید شریفی نسب که خود را برای حضور در لیگ دست سوم آماده می‌کنند با ارائه یک بازی روبه جلو و هجومی در نیمه نخست توانستند با گل علی آلبوعبید از فولاد پیشی بگیرند.

در نیمه دوم نیز پالایش کار را هجومی آغاز کرد و با گل یزدان کبیری دو برصفر از حریف خود پیش افتاد.

امید شریفی نسب با میدان دادن به بازیکنان ذخیره خود فرصت بازی به تمام بازیکنان خود داد.

در پایان این دیدار دوستانه با نتیجه ۲ بر ۲ مساوی به پایان رسید.