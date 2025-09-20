به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در این مانور که با هدف صیانت از سلامت محصولات کشاورزی، حمایت از حقوق کشاورزان و تضمین امنیت غذایی جامعه انجام شد، اکیپ‌های نظارتی متشکل از کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان‌ها، نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از ۴۸ داروخانه گیاه‌پزشکی در سطح استان بازدید به عمل آوردند.

بهرامی افزود: ۱۱ اکیپ با حضور ۴۴ کارشناس در این مانور شرکت داشتند و فرآیند خرید، فروش، نگهداری و توزیع آفت‌کش‌ها را مورد بررسی قرار داده و آموزش‌های لازم را به عرضه‌کنندگان ارائه کردند.