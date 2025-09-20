به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرستان خانوار تا پایان آبان فرصت دارند ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته را خریداری کنند.

ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیک:

- مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند متناسب با نیازخود کالا‌های تعیین شده را خریداری کنند.

- محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.

- مشمولان می‌توانند خرید‌های خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

- تعداد مشمولین مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از ۶۰ میلیون نفر است.

- بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و در اجرای این طرح، مشارکت دارند.

- مشمولان این طرح می‌توانند برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدمات‌دهندگانی، چون «بازار» و «مایکت» دریافت و نصب کنند.

- اطلاع رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تاکید می‌شود فاقد هر گونه «لینک» است.

همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* فراهم شده است.

- مرکز تماس ۶۳۶۹ -۰۲۱آماده پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های مشمولان طرح است.

- دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.