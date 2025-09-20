پخش زنده
امروز: -
شورایعالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفته شد که با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی به ریاست مسعود پزشکیان، ریاست جمهور تشکیل جلسه داد و در مورد وضعیت منطقه و ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر انجام شد.
بر اساس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، در این جلسه تاکید شد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.
همچنین اقدامات برخی کشورها در صحنهی بینالمللی که در زمینههای عملیات نظامی و تحریمها مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفت، مِنجمله اقدامات نسجیدهی ۳ کشور اروپایی در مورد مسئلهی هستهای ایران انجام بحث و بررسی انجام شد و اعلام شد علیرغم همکاریهای وزارت امورخارجه با آژانس و همچنین ارائه طرحهایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد.
به علاوه به وزارت امور خارجه مأموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد.
در این جلسه از اقدام سنجیده قوهی قضائیه بابت عفو زندانیان که کمک به همبستگی ملی میکند تشکر شد.