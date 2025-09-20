اطلاعیه قطعی گاز در برخی مناطق میانه
اداره گاز شهرستان میانه اعلام کرد:جریان گاز طبیعی مشترکان شهرک اندیشه و شهرک امام خمینی (ره) شهر میانه فردا قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اداره گاز شهرستان میانه اعلام کرد:به اطلاع مشترکین محترم شهرک اندیشه و شهرک امام خمینی (ره) شهر میانه میرساند به دلیل اجرای عملیات گازرسانی به شهرک نیاوران، جریان گاز فردا یکشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ قطع خواهد شد.
لذا از ساکنین محترم درخواست میگردد تمهیدات لازم را در زمان قطع جریان گاز پیش بینی نمایند.
بدیهی است پس از پایان عملیات نسبت به وصل مجدد گاز مشترکین اقدامات لازم انجام خواهد شد.
در صورت نیاز مشترکین محترم میتوانند با شماره تلفن ۱۹۴ مرکز امداد گاز تماس حاصل نمایند.