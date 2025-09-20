به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان مهاباد گفت: در راستای ادامه طرح جی نف که پیشرفت خوبی داشت و نخستین بار در شهر گوگ تپه اجرا شد و هیچ کوچه و خیابان و معابری نباید بدون نام باشد.

صلاح کردستانی افزود: پیشنهاداتی از طرف شورا و دهیاران و شورا و شهرداری برای نامگذاری خیابان‌های مهاباد و روستا‌های بخش خلیفان و بخش مرکزی ارائه و مقرر شد ظرف دو هفته دیگر، و پس از ابلاغ صورتجلسه همه این موارد با نصب تابلو انجام شود و تا پایان آذرماه نامگذاری معابر بدون نام به اتمام برسد.