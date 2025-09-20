مستند پرتره «اله‌یار» در استان چهارمحال و بختیاری تولید و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مستند پرتره اله‌یار اکبری بنی از استادان پیشکسوت هنر‌های تجسمی چهارمحال و بختیاری با عنوان «اله‌یار» به کارگردانی سجاد میرزائیان تولید و رونمایی شد.

شهرام فرجی افزود: مراحل ساخت مستند پرتره اله‌یار تابستان پارسال در خانه شخصی استاد اکبری آغاز شد و پس از یکسال به پایان رسید.

وی افز.ود: در این مستند حدود ۵۰ دقیقه به ابعاد مختلف زندگی هنری و خانوادگی و آثار این هنرمند پیشکسوت پرداخته شده است.