مستند پرتره «الهیار» در استان چهارمحال و بختیاری تولید و رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: مستند پرتره الهیار اکبری بنی از استادان پیشکسوت هنرهای تجسمی چهارمحال و بختیاری با عنوان «الهیار» به کارگردانی سجاد میرزائیان تولید و رونمایی شد.
شهرام فرجی افزود: مراحل ساخت مستند پرتره الهیار تابستان پارسال در خانه شخصی استاد اکبری آغاز شد و پس از یکسال به پایان رسید.
وی افز.ود: در این مستند حدود ۵۰ دقیقه به ابعاد مختلف زندگی هنری و خانوادگی و آثار این هنرمند پیشکسوت پرداخته شده است.