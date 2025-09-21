به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص بلیت‌فروشی دیدار سپاهان و تراکتور اطلاعیه‌ای صادر کرد. به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به اطلاع می‌رساند فروش بلیت مصاف فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ آغاز شد و سامانه جدید فروش بلیت در دسترس قرار گرفت.

از هواداران تقاضا می‌شود بلیت مسابقه را صرفا از سامانه معرفی شده دریافت کرده و بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند. نظر به تغییرات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سامانه‌ای گیت‌های وروردی ورزشگاه، صرفا افراد دارای بلیت می‌توانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و تراکتور در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ساعت ۲۰ امشب در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.