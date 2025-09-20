به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مبارزه پایانی ۳ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در شهر زاگرب کشور کرواسی، محمدهادی ساروی نماینده وزن ۹۷ کیلوگرم ایران و دارنده یک مدال طلا و یک برنز المپیک و یک مدال طلا و ۲ برنز جهان در دیدار فینال برابر آرتو سارگسیان کشتی گیر پرقدرت روسیه به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه سنگین با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و برای دومین بار به مدال طلای جهان رسید.

ساروی پیش از این در دور نخست استراحت کرد، سپس برابر نیتیش دارنده مدال برنز امید‌های جهان از هند با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید و در یک چهارم نهایی نیز مقابل گئورگی ملیا از گرجستان به سختی و با نتیجه یک بر یک به برتری رسید. وی در نیمه نهایی نیز مقابل کایریل ماکسویچ از بلاروس به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۳ بر یک به برتری رسید و راهی فینال شد.

به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران که قهرمانی زودهنگام این مسابقات را از آن خود کرده است، در پایان رقابت‌های ۷ وزن صاحب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.

تاکنون غلامرضا فرخی در ۸۲، محمدهادی ساروی در ۹۷ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند، پیام احمدی در وزن ۵۵ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد و سید دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم نیز به مدال برنز رسید. علیرضا عبدولی در وزن ۷۷ کیلوگرم پنجم شد و علی احمدی وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

فردا شب یکشنبه در روز پایانی این مسابقات نیز سعید اسماعیلی در ۶۷ و علیرضا مهمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم برای کسب مدال طلا به مصاف رقبایشان می‌روند و محمدمهدی کشتکار در وزن ۶۳ کیلوگرم نیز برای کسب مدال برنز به روی تشک خواهد رفت.