به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت:آتش‌سوزی در جنگل‌های منطقه «سماق» شهرستان چگنی توسط سوداگران کشت گیاهان ممنوعه، پس از سه شبانه‌روز با تلاش نیروهای امدادی و مردمی مهار شد.

شیرزاد جمشیدی با اشاره به وضعیت خشکیدگی پوشش گیاهی در پایان فصل گرم و سخت‌گذر بودن منطقه و وزش بادهای شدید در دو روز گذشته افزود:عملیات اطفای آتش سوزی مراتع و جنگل‌های این منطقه با کمک نیروهای مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد خاموش شده است.

وی گفت: هم اکنون نیروها در حال پایش منطقه‌ برای ایمن‌سازی عرصه و پیشگیری از افروخته شدن دوباره آتش‌سوزی هستند. .

