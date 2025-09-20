محمدهادی ساروی، قهرمان کشتی فرنگی ایران، با شکست حریف روس در فینال رقابت‌های جهانی زاگرب، ششمین نشان جهانی خود را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمدهادی ساروی، قهرمان بی‌بدیل کشتی فرنگی ایران، امروز در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های جهانی زاگرب، با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل آرتور سارگسیان از روسیه، ششمین افتخار جهانی خود را به نام ایران ثبت کرد.

این دلاور آملی پیش‌تر با شکست حریفانی از هند، گرجستان و بلاروس، قدرت و صلابت خود را به رخ جهان کشیده بود و در مبارزه نهایی نیز با هوشمندی و اقتدار، طلای جهانی را از آن خود کرد.

ساروی که پیش از این پنج نشان جهانی و المپیکی در کارنامه دارد، با این پیروزی، جایگاه خود را در تاریخ کشتی فرنگی جهان مستحکم‌تر کرد؛ نبردی که می‌تواند نام او را در حافظه جهانی این رشته جاودانه‌تر کند.