دوره مربیگری درجه ۳ والیبال بانوان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: این دوره با حضور ۲۵ شرکت کننده و تدریس منیژه شفقت مدرس رسمی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران به مدت یک هفته به انجام رسید.
حسین زمانی افزود: این دوره با هدف ارتقاء سطح دانش فنی و علمی مربیان آینده والیبال استان طراحی شده است و شرکتکنندگان آن با گذراندن موفق مراحل آموزشی (تئوری و عملی)، به جمع مربیان رسمی والیبال کشور خواهند پیوست.