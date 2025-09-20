مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مطرح کرد؛
مشکل قطعی آب در روستاهای جنوبی بناب برطرف میشود
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت:با تکمیل پروژههای مخازن جدیدالاحداث در ارتفاعات قرهقشون مشکل قطعی آب شرب روستاهای جنوبی این شهرستان برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،هاشم امینی در سفر بناب از روند اجرای مخازن جدید الاحداث در ارتفاعات قره قشون بازدید و بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه راهبردی با هدف ارتقای تامین آب روستاییان و توسعه پایدار شهری تاکید نمود و اظهار داشت:با تکمیل شدن این پروژه هیچ گونه مشکلی در قطعی آب شرب در روستاهای ضلع جنوبی این شهرستان نخواهیم داشت.
وی همچنین از محل احداث مخازن روستاهای پنجگانه مجتمع خلیلوند (چپقلو، خلیلوند، قره قشلاق، حاج مصیب، آلقو )در این شهرستان بازدید و از نزدیک در جریان مراحل ساخت مخازن روستاهای پنجگانه قرار گرفت.
گفتنی است در این بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، مدیرعامل آبفای استان، مدیر عامل آب منطقهای استان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز حضور داشتند.