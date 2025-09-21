به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در آیین اختتامیه این رویداد که در تالار وحدت برگزار شد، گفت: جشنواره موسیقی جوان ویژگی هایی دارد که لفظ ملی در تعریف آن می گنجد.

وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشنواره ملی موسیقی از ۱۱ تا ۲۶ شهریور افزود: ۱۶۴۰ نفر در سه رشته موسیقی نواحی، مقامی ردیف دستگاهی و موسیقی مغرب زمین حضور یافتند که از میان آنها ۸۴۰ نفر به مرحله دوم راه پیدا کردند.

حمیدرضا اردلان جشنواره ملی موسیقی را فرصتی برای آشنایی جوان ها با فرهنگ و زبان همدیگر دانست و گفت: این جشنواره میراث کهن شنیداری کشور را هم ارائه می کند.

وی افزود: جشنواره یک آزمون و بستر معرفی استعدادهاست اما این جشنواره از این هدف عبور کرده و کار جشنواره دیگر صرفا گزینش و معرفی استعداد نیست؛ لذا این جشنواره نیازمند دبیرخانه دائمی است؛ تفاوت دبیرخانه فعلی با دبیرخانه دائمی این است که در حال حاضر انجمن موسیقی ایران، ده پروژه همزمان انجام میدهد که یکی از آنها جشنواره ملی موسیقی جوان است در حالی که دبیرخانه دائمی می تواند از همین فردا کار کند .

دبیر جشنواره ملی موسیقی با تاکید بر لزوم تشکیل یک مدرسه فعال ویژه جشنواره ملی موسیقی، اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم که به برندگان این جشنواره تسهیلات ورود به دانشگاه هنر و موسیقی بدهید؛ همچنین خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مرحله دوم جشنواره که مرحله اجرای حضوری است، تقاضای کمک هزینه داشتند امیدوارم این نیاز از سال های بعد برآورده شود.

وی در ادامه از کمک فنی به شهرستان ها خبر داد و افزود: به ۲۰ درصد رتبه اولی ها تا ۵ جلسه آموزش رایگان دارند؛

همچنین امسال از ۲۰ برگزیده ۲۰ فیلم مستند تهیه خواهد شد.

در بخش موسیقی نواحی، موسیقی آذربایجان در رشته آواز:

رده سنی الف: علی محمد زاده رتبه اول شناخته شد

در تار آذربایجان ایلقار علیزاده در رتبه سنی الف برنده رتبه نخست بود.در ردیف سنی ب علیرضا تقی زاده اول شد.

در رده سنی الف ساز قوپوز سارینا صادقی بیکلو رتبه اول را به دست آورد و در رده سنی ب همین ساز، رتبه نخست شناخته نشد.در موسیقی شرق و جنوب خراسان سجاد حسینی ایله ای در رده سنی ب رشته دو تار و در رده سنی ج همین رشته مصطفی تیموری و علیرضا رجب زاده جوزقانی رتبه های اول بودند.

موسیقی کلستان نفر اول رشته آواز و دوتار در رده سنی الف سودا امامی بود.نفر اول دوتار و کمانچه رده الف محمد وجدانی بود.