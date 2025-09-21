جشنواره ملی موسیقی جوان برگزیدگانش را شناخت
مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در تالار وحدت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، حمیدرضا اردلان دبیر هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در آیین اختتامیه این رویداد که در تالار وحدت برگزار شد، گفت: جشنواره موسیقی جوان ویژگی هایی دارد که لفظ ملی در تعریف آن می گنجد.
وی با اشاره به برگزاری مرحله دوم جشنواره ملی موسیقی از ۱۱ تا ۲۶ شهریور افزود: ۱۶۴۰ نفر در سه رشته موسیقی نواحی، مقامی ردیف دستگاهی و موسیقی مغرب زمین حضور یافتند که از میان آنها ۸۴۰ نفر به مرحله دوم راه پیدا کردند.
حمیدرضا اردلان جشنواره ملی موسیقی را فرصتی برای آشنایی جوان ها با فرهنگ و زبان همدیگر دانست و گفت: این جشنواره میراث کهن شنیداری کشور را هم ارائه می کند.
وی افزود: جشنواره یک آزمون و بستر معرفی استعدادهاست اما این جشنواره از این هدف عبور کرده و کار جشنواره دیگر صرفا گزینش و معرفی استعداد نیست؛ لذا این جشنواره نیازمند دبیرخانه دائمی است؛ تفاوت دبیرخانه فعلی با دبیرخانه دائمی این است که در حال حاضر انجمن موسیقی ایران، ده پروژه همزمان انجام میدهد که یکی از آنها جشنواره ملی موسیقی جوان است در حالی که دبیرخانه دائمی می تواند از همین فردا کار کند .
دبیر جشنواره ملی موسیقی با تاکید بر لزوم تشکیل یک مدرسه فعال ویژه جشنواره ملی موسیقی، اظهار داشت: پیشنهاد می کنیم که به برندگان این جشنواره تسهیلات ورود به دانشگاه هنر و موسیقی بدهید؛ همچنین خانواده ها برای حضور فرزندانشان در مرحله دوم جشنواره که مرحله اجرای حضوری است، تقاضای کمک هزینه داشتند امیدوارم این نیاز از سال های بعد برآورده شود.
وی در ادامه از کمک فنی به شهرستان ها خبر داد و افزود: به ۲۰ درصد رتبه اولی ها تا ۵ جلسه آموزش رایگان دارند؛
همچنین امسال از ۲۰ برگزیده ۲۰ فیلم مستند تهیه خواهد شد.
در بخش موسیقی نواحی، موسیقی آذربایجان در رشته آواز:
رده سنی الف: علی محمد زاده رتبه اول شناخته شد
در تار آذربایجان ایلقار علیزاده در رتبه سنی الف برنده رتبه نخست بود.در ردیف سنی ب علیرضا تقی زاده اول شد.
در رده سنی الف ساز قوپوز سارینا صادقی بیکلو رتبه اول را به دست آورد و در رده سنی ب همین ساز، رتبه نخست شناخته نشد.در موسیقی شرق و جنوب خراسان سجاد حسینی ایله ای در رده سنی ب رشته دو تار و در رده سنی ج همین رشته مصطفی تیموری و علیرضا رجب زاده جوزقانی رتبه های اول بودند.
موسیقی کلستان نفر اول رشته آواز و دوتار در رده سنی الف سودا امامی بود.نفر اول دوتار و کمانچه رده الف محمد وجدانی بود.
بخش دیگر این مراسم به اجرای کوارتت هورن در بخش موسیقی کلاسیک متشکل از برگزیدگان موسیقی کلاسیک و گروه موسیقی سنتی متشکل از برگزیدگان سازهای ایرانی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان اختصاص داشت.
پس از این دو اجرا، برگزیدگان بخش موسیقی کلاسیک و دستگاهی با حضور محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری ارشاد،بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد،حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره هجدهم و برخی داوران این دو بخش معرفی شدند.تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات اول، لوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات دوم و سوم و لوح تقدیر به تقدیرشدگان موسیقی کلاسیک و دستگاهی اهدا شد.در این بخش ضمن اهدای جوایز، تصاویر نفرات اول نیز پخش شد.
اهدای نشان برتر جشنواره به برترین استعداد جوان موسیقی ایران
برای اولین بار در تاریخ برگزاری جشنواره ملی موسیقی جوان، نشان برتر جشنواره موسیقی جوان به نفس خرمیان اصفهانی نوازنده 14 ساله اهدا شد. این نوازنده بواسطه دریافت جایزه اول در تکنوازی سنتور، جایزه اول در تکنوازی تنبک و جایزه سوم درتکنوازی نی، شایسته دریافت این نشان شده است.این نشان بالاترین سطح جایزه جشنواره ملی موسیقی جوان است و به کسانی تعلق می گیرد که دارای نبوغ، ویرتوزیته، و استعدادی مثال زدنی باشند.
در پایان محمد مهدی احمدی به دعوت عباس سجادی روی سن حاضر شد و در سخنان کوتاهی خطاب به حمیدرضا اردلان گفت: من یک درخواست شما مبنی بر راه اندازی دبیرخانه دائمی جشنواره را محقق و دیگر درخواستتان درباره ورود برگزیدگان رتبه اول به دانشگاهها هنر وموسیقی را پیگیری میکنم چون بایستی با وزرات علوم رایزنی صورت گیرد. وی ضمن تشکر از مدیران هنری ، از زحمات نادره رضایی معاون هنری سابق تشکر و قدردانی کرد.
مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با اجرای 14 تنبک نواز از برگزیدگان این دوره از جشنواره به کار خود پایان داد.