در آستانه هفته دفاع مقدس از پوستر چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس با عنوان شب‌های پرستاره در بیت امام جمعه تبریز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در رونمایی از پوستر هفته دفاع مقدس گفت:برنامه شب‌های پرستاره با روایتگری حاج حسین یکتا از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس در راستای نشر و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به مدت سه روز در گلزار شهدای وادی رحمت از ۲ الی ۴ مهر ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: امید است در راستای رساندن پیام شهدا و عمل به وصایای شهدا بتوانیم به تکلیف انقلابی و ولایی خودمان عمل کرده باشیم.