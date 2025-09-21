تولید کنسانتره سرب در مجتمع نخلک در پنج ماهه اول امسال به ۵ هزار و ۸۹۳ تن رسید که سه برابر متوسط سالانه پیش از واگذاری به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک با اشاره به افزایش تولید، استخراج، حفاری و فروش محصول در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: میزان استخراج ماده معدنی در این بازه زمانی ۲۲۹ هزار و ۷۳۰ تن بوده که ۱۰ برابر متوسط استخراج سالانه در سال‌های گذشته است.

خوش‌مقام همچنین از پیشرفت قابل توجه در بخش حفاری اکتشافی خبر داد و گفت: در این مدت ۶ هزار و ۵۹۰ متر حفاری مغزه‌گیری به منظور کشف ذخایر جدید صورت گرفته است.

مدیر مجتمع نخلک تاکید کرد: قبل از واگذاری معدن در سال ۱۳۹۵ هیچ‌گونه عملیات اکتشافی انجام نشده و آخرین فعالیت‌ها به دهه ۶۰ بازمی‌گردد.

خوش‌مقام در خصوص فروش محصول نیز اظهار داشت: فروش کنسانتره سرب در این مدت به ۶ هزار تن رسیده که سه برابر متوسط سالانه در سال‌های گذشته است.

وی اضافه کرد: از ابتدای حضور شرکت کیمیاگوهران به عنوان راهبر مجتمع، میزان کل فروش محصول به ۸۱ هزار و ۳۰۰ تن رسیده و افزایش تولید موجب رشد ریالی حق السهم دولت شده است.

مدیر مجتمع معدنی سرب نخلک اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تغییر روش‌های استخراج و بهره‌گیری از تجهیزات مکانیزه را از عوامل افزایش ظرفیت تولید و فروش دانست و تاکید کرد این مسیر با جدیت و تلاش ادامه خواهد یافت.