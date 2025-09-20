به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در متن پیام تبریک سپاه ولی عصر (عج) خوزستان در پی درخشش ملی پوشان در مسابقات قهرمانی کشتی آمده است :

بسم الله الرحمن الرحیم

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزادوفرنگی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی و اهتزاز پرچم پرافتخار ایران اسلامی، دل ملت عزیزمان را شاد کرد.

پیروزی‌های درخشان کشتی گیران با درخش ملی پوشان خوزستانی در جهان، جلوه‌ای روشن از ایمان، غیرت، همت بلند و توانایی بی‌بدیل جوانان این سرزمین است که با عزم و اراده نشان دادند ایران اسلامی همیشه سربلند و قهرمان است.

این پیروزی ارزشمند را به مردم شریف ایران و خوزستان، قهرمانان عزیز تیم ملی کشتی آزادوفرنگی، مربیان و کادر فنی پرتلاش و خانواده بزرگ ورزش کشور تبریک عرض می‌کنیم و از خداوند متعال، تداوم درخشش و پیروزی‌های بیشتر برای ورزشکاران و پهلوانان ایران اسلامی در میادین بین‌المللی را خواستاریم.