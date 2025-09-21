به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، افزود: تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ساخت ۱۰۶ هزار و ۱۰۸ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید منعقد شده است.

شهرام ملکی گفت: ارزش این قراردادها حدود ۶۰ همت برآورد شده است.

وی تاکید کرد با حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی و همکاری بانک‌ها، روند اجرای این طرح ها تسریع یافته است.

بانک‌های مسکن، ملت، تجارت، سپه، صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، رفاه و کارآفرین از جمله بانک‌های همکار در تامین تسهیلات مالی این طرح‌ها هستند.

پرداخت تسهیلات بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها صورت می‌گیرد و در دولت چهاردهم با تاکید وزیر راه، سرعت بیشتری یافته است.

این اقدامات در راستای اجرای طرح بزرگ نهضت ملی مسکن و توسعه شهرهای جدید ادامه دارد.