به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،تیم پتروشیمی تبریز در رشته‌های شنای زیر ۱۷ و ۲۵ سال، شطرنج زیر ۱۷ سال و والیبال رده‌های سنی زیر ۱۷ و ۲۵ سال مقام نخست را کسب کرد.

در رشته فوتبال رده‌های سنی زیر ۱۷ و ۲۵ سال و تنیس روی میز رده سنی زیر ۱۷ سال پتروشیمی جم به برتری رسید.

پتروشیمی زاگرس در رشته تنیس روی میز رده سنی زیر ۲۵ سال اول شد.

پتروشیمی مارون نیز در شطرنج رده سنی زیر ۲۵ سال به برتری دست یافت.

این دوره از مسابقات در رشته‌های تنیس روی میز، شطرنج، شنا، فوتبال و والیبال و با حضور تیم‌هایی از هفت شرکت پتروشیمی برگزار شد.