معرفی برترین های مسابقات فرهنگی ورزشی صنایع پتروشیمی کشور
دوازدهمین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی صنایع پتروشیمی کشور در تبریز با شناخت تیمهای برتر به کار خود پایان داد.
در رشته فوتبال ردههای سنی زیر ۱۷ و ۲۵ سال و تنیس روی میز رده سنی زیر ۱۷ سال پتروشیمی جم به برتری رسید.
پتروشیمی زاگرس در رشته تنیس روی میز رده سنی زیر ۲۵ سال اول شد.
پتروشیمی مارون نیز در شطرنج رده سنی زیر ۲۵ سال به برتری دست یافت.
این دوره از مسابقات در رشتههای تنیس روی میز، شطرنج، شنا، فوتبال و والیبال و با حضور تیمهایی از هفت شرکت پتروشیمی برگزار شد.