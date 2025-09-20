ورود نزدیک به هفت هزار خودرو در سه روز به کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رضا راکیان در گفت‌و‌گو برنامه تلویزیونی بازتاب، گفت: در همین بازه زمانی در حدود ۱۲ هزار و ۷۳۰ مسافر با شناور‌های مسافربری وارد جزیره شدند.

او افزود: ۵ هزار و ۶۳۰ دستگاه خودرو از کیش خارج شده و در حدود ۹۳۰ مسافر نیز از کیش خارج شده است.

مدیرکل بنادر کیش، برگزاری جشنواره تابستانی را از مهمترین دلایل رشد آمار ورود مسافر به کیش برشمرد و گفت: آمار ورود مسافر رو به صعود است.

