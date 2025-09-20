تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های ۷ وزن قهرمانی جهان با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز با ۱۲۵ امتیاز در صدر قرار دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشتی فزنگی که قهرمانی زودهنگام خود در رقابت‌های جهانی کرواسی را از آن خود کرده است، در پایان رقابت‌های ۷ وزن با کسب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و مجموع ۱۲۵ امتیاز در صدر جای دارد.

بعد از ایران، گرجستان با ۶۵ امتیاز و جمهوری آذربایجان با ۶۳ امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند.

اختلاف فاحش ایران با کشور‌های دیگر در حالیست که فرنگی کاران ایران در ۳ وزن پایانی شانس کسب ۲ مدال طلا و یک برنز دیگر را نیز دارند؛ اتفاقی که می‌تواند یک قهرمانی تاریخی با اختلاف فاحش با کشور‌های دیگر را از آن ایران کند.

کشتی فرنگی ایران پیش از این ۱۱ سال پیش به عنوان قهرمانی جهان رسیده بود.

رده بندی انفرادی ۴ وزن نخست به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- واختانگ لولویا (گرجستان) ۲= پیام احمدی (ایران) ۳- الدانیز عزیزلی (جمهوری آذربایجان) و هویینگ شی (چین)

۷۷ کیلوگرم: ۱- مالخاس آمویان (ارمنستان) ۲- نائو کوساکا (ژاپن) ۳- احمت ایلماز (ترکیه) و روبرت فریتش (مجارستان) ۵- علیرضا عبدولی (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- گلا بولکوادزه (گرجستان) ۳- کارلو کودریچ (کرواسی) و تایزو یوشیدا (ژاپن)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- امین میرزازاده (ایران) ۲- داریوش ویتک (مجارستان) ۳- الیاس کوسمانن (فنلاند) و پاول هلینچیوک (بلاروس)

رده بندی انفرادی ۳ وزن دوم به شرح زیر است:

۶۰ کیلوگرم: ۱- آدیوس سلطانگالی (قزاقستان) ۲- علیشیر گانیف (ازبکستان) ۳- سی یونگ ری (کره شمالی) و هراچیا پوقوسیان (ارمنستان) ... ۱۷- علی احمدی وفا

۷۲ کیلوگرم: ۱- الویو غنی زاده (جمهوری آذربایجان) ۲- ابراهیم غانم (فرانسه) ۳- سید دانیال سهرابی (ایران) و عبداله علی اف (ازبکستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی ساروی (یران) ۲- آرتور سارگسیان (ارمنستان) ۳- کریل ماسکوویچ (بلاروس) و مرواد احمدیف (جمهوری آذربایجان)