مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش، گفت: براساس برنامه ریزی‌ها پرواز‌های شرکت هواپیمایی فلای دبی از اوایل آبان به مقصد کیش برقرار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، نصراله زمانی در گفتگوی برنامه تلویزیونی بازتاب، گفت: مسیر پرواز‌های خارجی براساس رایزنی‌های انجام شده از اوایل یا اواخر مهر پرواز بغداد را برقرار خواهیم کرد.

او افزود: شرکت فلای دبی پس از جنگ ۱۲ روزه، شش ایستگاه خود در کشور را تعطیل کرد.

زمانی خاطرنشان کرد: براساس رایزنی‌های انجام شده این شرکت قول برقراری اولین ایستگاه در کشور را از جزیره کیش اعلام کرده است.

مدیرکل فرودگاه بین المللی کیش، گفت: باتوجه رایزنی‌های انجام شده پرواز فلای دبی سه روز در هفته برقرار خواهد شد.

نصراله زمانی با اشاره به درخواست برخی از استانها برای برقراری پرواز به کیش، گفت: ایجاد یک پرواز نیازمند چارتر کننده و ماندگاری پرواز بستگی دارد.

او افزود: استانداران نقش مهمی در برقراری پروازها را دارند و باتوجه به جذابیت موجود سفر در کیش می توانند با رعایت چرخه ایجاد پرواز با بهره گیری از چارترکنندگان نسبت به برقراری پرواز به کیش اقدام کنند.