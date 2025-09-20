پخش زنده
نتایج مسابقات هفته هفتم لیگ والیبال ساحلی کیش، جام خلیج فارس اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در هفته هفتم مسابقات لیگ والیبال ساحلی تیمهای رعد، شهر آفتاب، مهیار، برنج ولیعصر، گالری هنری پندار و آویژه حریفان خود را شکست دادند.
در این مسابقات دیدار تیمهای تیمهای رعد، شهر آفتاب، برنج ولیعصر و آویژه دو بر صفر تیمهای موسسه حقوق تمیس، اتحاد، نیروی انتظامی و چای اکبر را دو بر صفر شکست دادند.
تیمهای میهار و گالری هنری پندار نیز به ترتیب بیچ باکس و جوانان را دو بر یک مغلوب کردند.