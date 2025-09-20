به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در هفته هفتم مسابقات لیگ والیبال ساحلی تیم‌های رعد، شهر آفتاب، مهیار، برنج ولیعصر، گالری هنری پندار و آویژه حریفان خود را شکست دادند.

در این مسابقات دیدار تیم‌های تیم‌های رعد، شهر آفتاب، برنج ولیعصر و آویژه دو بر صفر تیم‌های موسسه حقوق تمیس، اتحاد، نیروی انتظامی و چای اکبر را دو بر صفر شکست دادند.

تیم‌های میهار و گالری هنری پندار نیز به ترتیب بیچ باکس و جوانان را دو بر یک مغلوب کردند.