به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این طرح شامل ۱۵ دستگاه خودروی مکانیزه ویژه جمع‌آوری پسماند‌های شهری و بازیافتی است که پس از عملیات شست‌وشو، رنگ آمیزی و آماده‌سازی، با برچسب‌های اطلاع‌رسانی مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدأ و بازیافت، تجهیز و به چرخه خدمت‌رسانی بازگشتند.

شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرد: از ابتدای امسال برنامه‌های متنوعی با هدف فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند از جمله آموزش تفکیک از مبدأ به کودکان در فرهنگسرا‌های کیش و جشن بازیافت، قهرمان زمین باش را با استقبال خانواده‌ها و شهروندان برگزار کرده است.