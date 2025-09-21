به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اسفندیار صادقی با اشاره به آماده‌سازی مدارس استان آذربایجان شرقی برای پذیرش دانش‌آموزان اظهار کرد:زنگ مهر و مقاومت همزمان با یکم مهر ماه و روز بازگشایی مدارس روز سه‌شنبه راس ساعت ۸ صبح در مدارس سراسر استان آذربایجان‌شرقی و به طور نمادین در دبیرستان باقرالعلوم ناحیه ۱ تبریز، واقع در خیابان خاقانی نواخته خواهد شد و در این برنامه میزبان مسئولان ارشد استان، خانواده معزز شهدا، خیران، اولیا، چهره‌های فرهنگی و نام‌آور ورزشی و علمی و اصحاب رسانه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در ادامه برنامه‌های بازگشایی مدارس، زنگ نماز در مدرسه علی بن ابی طالب (ع) ناحیه ۴ تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی نواخته شده و نماز جماعت با حضور دانش‌آموزان و همکاران و عوامل مدرسه برپا خواهد شد.

صادقی همچنین از برگزاری جشن جوانه‌ها راس ساعت ۸ صبح سی‌ام شهریور ماه در دبیرستان دوره اول متوسطه شهید رجایی ناحیه ۴ تبریز و برگزاری جشن شکوفه‌ها در دبستان خدیجه کبری (س) ناحیه ۲ تبریز راس ساعت ۹ سی‌و یکم شهریور خبر داد.



مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی استان در سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ گفت: تعداد کل دانش‌آموزان مقطع ابتدایی حدود ۳۹۹ هزار نفر بوده که از این تعداد ۵۶ هزار نفر را نوآموزان پایه اول ابتدایی تشکیل می‌دهند و ۳۸۶۲ مدرسه ابتدایی شهری و روستایی در قالب ۱۹۱۳۸ کلاس درس پذیرای دانش‌آموزان عزیز خواهند بود.

وی با تبیین وضعیت نیروی انسانی در مقطع ابتدایی خاطرنشان کرد: مدارس ابتدایی در سال تحصیلی پیش رو کار خود را با فعالیت هزار و ۳۷۱ مدیر آموزگار، هزار و ۷۰۰ معاون و بیش از ۱۰ هزار آموزگار ابتدایی آغاز می‌کنند و همچنین در راستای جلوگیری از بازماندگی از تحصیل و افزایش نرخ پوشش تحصیلی ۵۴ مدرسه با یک دانش‌آموز و یک معلم در سراسر استان فعال هستند.

صادقی همچنین تعداد دانش‌آموزان دوره اول متوسطه در استان آذربایجان شرقی را ۱۹۱ هزار دانش آموز عنوان کرد و گفت: این تعداد دانش‌آموز در هزار و ۶۱۳ مدرسه که هزار و ۳۰۲ مورد از آنها دولتی و ۳۱۱ مورد از آنها غیر دولتی است، مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی از تحصیل ۱۵۴ هزار دانش‌آموز در مقطع متوسطه در رشته‌های نظری، فنی و کاردانش در ۶۵۳ مدرسه نظری، ۱۷۸ مدرسه فنی و ۲۱۲ مدرسه کار دانش خبر داد و گفت: ۸۹ هزار نفر از این تعداد را دانش‌آموزان رشته‌های نظری تشکیل می‌دهند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات منتهی به بازگشایی مدارس در قالب پروژه مهر به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ملی تعریف می‌شود و استاندار آذربایجان شرقی نیز در جلسه شورای آموزش و پرورش پروژه مهر را مهم‌ترین برنامه فعلی استان دانست.

وی افزود: برخلاف تصور عموم فصل تابستان برای واحد‌های اداری آموزش و پرورش بازه زمانی بسیار پرکاری به شمار می‌آید و بازگشایی به ظاهر ساده مدارس در یکم مهر ماه نتیجه سه ماه دوندگی همکاران ستادی در نواحی و مناطق چهل گانه استان بوده و این پروژه شامل فعالیت‌های متعدد اعم از ثبت نام دانش‌آموزان، صدور ابلاغ، ثبت و توزیع کتب درسی، بهسازی و نوسازی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی است.

صادقی ساماندهی نیروی انسانی را یکی از محور‌های پروژه مهر عنوان کرد: با اشاره به اقدامات انجام شده در این راستا تعداد کل پرسنل دستگاه تعلیم و تربیت استان شامل آموزگاران، دبیران، مدیران، معاونان، مربیان و عوامل ستادی و اجرایی را ۴۵ هزار نفر عنوان کرد.

وی متذکر شد: با ساماندهی به موقع نیروی انسانی و نقل و انتقالات مطلوب و کارشناسانه تلاش کرده‌ایم تا در یک مهرماه هیچ کلاسی خالی از معلم نباشد و کمبود نیروی انسانی با به کارگیری دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان، نیرو‌های جدید‌الورود استخدامی سال ۱۴۰۴ در رشته‌های متعدد و همکاران بازنشسته جبران می‌شود.



صادقی ادامه داد: آزمون استخدامی مشاغل آموزگاری، دبیری و هنرآموزی با مشارکت ۲۵ هزار و ۵۱ نفر داوطلب در استان برگزار و امکان پذیرش دو هزار و ۳۰۷ نفر در مقاطع ابتدایی و متوسطه و همچنین پرورشی، تربیت بدنی و مراقب سلامت فراهم شد که خوشبختانه مراحل بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش این عزیزان با همت ویژه و شبانه روزی همکاران به موقع و قبل از آغاز سال تحصیلی به اتمام رسید.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در راستای فراهم آوردن زمینه آرامش خاطر همکاران، در سال تحصیلی جدید با انتقال سه هزار و ۷۶۳ نفر از مجموع ۶ هزار و ۶۴۵ نفری که در سامانه نقل و انتقالات شرکت کرده بودند، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.