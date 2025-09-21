پخش زنده
تیم فوتبال منچستریونایتد در دیداری جذاب و پرحادثه از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس برابر چلسی به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا سیما، تیمهای فوتبال منچستر یونایتد و چلسی در حساسترین دیدار هفته پنجم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه اولدترافورد روبروی یکدیگر قرار گرفتند.
در این بازی که زیر بارش شدید باران برگزار شد دو تیم برای پیروزی و کسب سه امتیاز کامل پا به زمین مسابقه گذاشتند و یکی از تماشاییترین بازیهای هفته لیگ جزیره را رقم زدند.
تنها پنج دقیقه از آغاز بازی گذشته بود که چلسی دروازهبان خود، روبرتو سانچس، را به دلیل خطا روی مهاجم یونایتد و دریافت کارت قرمز از دست داد.
برتری منچستریونایتد خیلی زود به ثمر نشست و در دقیقه ۱۴ روی ارسال آماد و ضربه دقیق برونو فرناندز، کاپیتان شیاطین سرخ، نخستین گل بازی به ثبت رسید تا اولدترافورد غرق در شادی شود.
در دقیقه ۳۷ توپ به کاسمیرو رسید و او از فاصله نزدیک دروازه چلسی را گشود تا نتیجه ۲ به صفر شود.
در دقایق تلفشده نیمه نخست، خطای کاسمیرو روی آندری سانتوس دومین کارت زرد او را به همراه داشت تا با اخراج این هافبک برزیلی، یونایتد هم ۱۰ نفره شود و دو تیم با شرایط برابر به رختکن بروند.
در نیمه دوم شاگردان پوچتینو برای جبران نتیجه دست به حملات گسترده زدند تا اینکه در دقیقه ۸۰ تلاشهای چلسی پاسخ داد. ارسال دیدنی ریس جیمز از جناح راست با ضربه تمامکننده تروه چالوبا همراه شد و اختلاف به حداقل رسید.
چلسی در دقایق باقی توپ و میدان را در اختیار گرفت، اما این حملات ثمری نداشت و در نهایت منچستریونایتد پس از مدتها موفق شد یک تیم بزرگ را شکست بدهد.
این پیرزوی منچستر یونایتد را هفت امتیازی کرد و به رده نهم جدول رساند، چلسی هم با ۸ امتیاز در رده ششم باقی ماند.