مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد انگلیس که یکی از مراحل اصلی رده بندی جهانی است ۳۱ شهریور در انگلیس برگزار می‌شود و دو نماینده ایران به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا یک رویداد رده بندی اصلی تور اسنوکر جهانی محسوب می‌شود که از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر در شهر چلتنهام انگلیس برگزار می‌شود و دو نماینده اسنوکر حرفه‌ای ایران حسین وفایی و امیر سرخوش نیز در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت.

حسین وفایی در دور نخست بازی باقی از مرحله انتخابی این مسابقات روز دوشنبه (۳۱ شهریور) ساعت ۲۱:۳۰ به وقت ایران در مقابل گری ویلسون از انگلیس بازی خواهد کرد و در صورت پیروزی جواز حضور در دور دوم مرحله اصلی این مسابقات یعنی ۳۲ نفر پایانی را بدست خواهد آورد.

امیر سرخوش دیگر نماینده ایران نیز در مرحله اصلی و دور دوم این مسابقات در جمع ۳۲ بازیکن پایانی روز سه شنبه (۱ مهر) راس ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران به مصاف جک جونز، نماینده کشور ولز خواهد رفت و در صورت غلبه بر حریف خود به دور سوم مرحله اصلی این مسابقات یعنی ۱۶ نفر پایانی صعود خواهد کرد.

این مسابقات با قرعه کشی ثابت بین ۱۲۸ بازیکن در مرحله انتخابی (دور اول انتخابی) آغاز می‌شود و ۶۴ بازیکن برنده به مرحله اصلی و دور دوم مرحله اصلی راه پیدا می‌کنند و مسابقات به صورت تک حذفی برگزار می‌شود.

مبلغ کلی جایزه نقدی این مسابقات ۵۰۲۰۰۰ پوند انگلستان است و تقسیم آن به شرح زیر است.

قهرمان: ۱۰۰۰۰۰ پوند انگلیس

نایب قهرمان: ۴۵۰۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده نیمه نهایی: هر نفر ۲۰۰۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده یک چهارم نهایی: هر نفر ۱۲۰۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده یک هشتم نهایی: هر نفر ۹۰۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده یک شانزدهم نهایی: هر نفر ۶۰۰۰ پوند انگلیس

بازیکنان بازنده یک سی و دوم نهایی: هر نفر ۳۰۰۰ پوند انگلیس

جایزه بالاترین امتیاز بریک: ۵۰۰۰ پوند انگلیس

مجموع کل جوایز نقدی: ۵۰۲۰۰۰ پوند انگلیس