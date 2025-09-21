پخش زنده
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه درباره تاثیر «اسنپ بک»، نباید غلو و اغراق کرد، گفت: تحریمهای شورای امنیت علیه کشورمان پیش رونده نیست و در مقایسه با تحریمهای آمریکا، بسیار کوچک است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید قنبری با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ابعاد اقتصادی فعالسازی «اسنپ بک» را تشریح کرد.
وی واکنش بازارها به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه را ناشی از هیجانات دانست و گفت: در بازارها خیلی موقعها پیش میآید که به یک چیزی که پایه واقعی ندارد اما یک اثر روانی دارد، واکنش نشان میدهد، خصوصاً این در مواردی تشدید میشود که اشخاصی یا جریانهایی یا نهادهایی به دنبال این هستند که اساساً همین فضای روانی را ایجاد و تشدید کنند و در آتشش بدمند.
قنبری افزود: در اکثر موارد، واکنشهای بازار که تابع خبرها است و هیچ پایه اقتصادی واقعی پشت آن نیست در اندک زمانی فروکش میکند و آن کسانی که سود میکنند نوسان گیرانی هستند که خیلی از اوقات خودشان ذینفع در تشدید این خبرها هستند
وی اضافه کرد: واقعیت این است که اینطور هم نیست که طرف مقابل روی اینها برنامهریزی نکرده باشد حتماً آنهایی که تحریم را طراحی میکنند و انرژی زیادی میگذارند در طراحی و اجرای تحریمها و فشار آوردن بر جمهوری اسلامی ایران، یقیناً به دنبال این هستند که بستههای روانی و سیاستهای رسانهای را داشته باشند که در این آتش هم بدمند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا مکانیزم «اسنپ بک» روی زندگی مردم به لحاظ اقتصادی تاثیر میگذارد؟ گفت: اگر در همین سطح کلی بپرسید که آیا تاثیر میگذارد چه در مورد اسنپ بک و چه در مورد هر تحریم و هر واقعه بین المللی دیگری، به طور کلی جواب میدهم که بله تاثیر میگذارد، اما سوال این است که چقدر و تا کجا و چطور و کی تاثیر میگذارد و برای این نمیتوانیم به طور کلی صحبت کنیم باید بند به بند آن قطعنامه را بخوانیم و ببینیم که این بند چه تاثیری میگذارد روی کجا تاثیر خواهد گذاشت. اولین بار نیست که با چنین وضعیتی مواجه میشویم و تحریمی را علیه ما وضع و خیلی هم تبلیغ میکنند که این تحریم چه خواهد کرد و و چه تاثیراتی خواهد گذاشت. زمانی که قطعنامه ۱۹۲۹ تصویب شد، میگفتند که این قطعنامه باعث میشود که کشتیهای ایران را در آبهای بینالمللی متوقف و بازرسی کنند و نگذارند کالا به دست مردم ایران برسد ولی چرا این اتفاق نیفتاد چرا کشتی کالاهای اساسی ما متوقف نشد چرا بازرسی انجام نشد تنشی ایجاد نشد؟
قنبری با مقایسه تحریمهای ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت علیه ایران گفت: از نظر حجم، هدف و لیست تحریم ها و از نظر شدت مجازاتهایی که وضع شده، تحریمهای شورای امنیت، بخش بسیار کوچکی در قیاس با تحریمهای ایالات متحده آمریکا هستند. تحریمهای آمریکا، ساز و کار بسیار پیچیدهای دارد و برای این طراحی شده که فشار حداکثری را اعمال کنند اما تحریمهای شورای امنیت هیچ وقت در پی اعمال سیاست فشار حداکثری نبودند.
سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایرن، به سیاست شکست حداکثری تبدیل شده است
وی تاکید کرد:تحریم ایالات متحده آمریکا حتی در موارد و عبارات مشابه، بسیار سنگینتر است اما با این وجود، سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایرن، در عمل به یک سیاست شکست حداکثری تبدیل شده است.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه درباره تاثیر تحریمهای شورای امنیت باید واقع بین باشیم، گفت: درباره آثار این تحریم ها، نباید غلو و اغراق کرد.
قنبری افزود: مسئله «اسنپ بک» به عنوان مسئلهای نیست که بر روی حجم تجارت، زمان ارسال کالا، بندر و بیمه تاجران کشورمان اثر گذاشته باشد چون قطعنامههای شورای امنیت به نسل اول تحریمها و به حسابهای رسمی بانکی، روشهای متعارف حمل کالا و صادرات و واردات مربوط هستند اما ما از الان داریم با نسل سوم تحریمها مبارزه میکنیم.
وی با بیان اینکه ماهیت تحریمهای اسنپ بک این است ماهیتاً جزو تحریمهای پیشرونده نیستند، اضافه کرد: آن چیزی که یک تحریم را موثر میکند پیشرونده بودنش است اینکه شما اگر از یک تحریم تابعیت نکنید تحریم بعدی هم پشت سرش خواهد آمد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا فعال شدن اسنپ بک بر روی واردات مایحتاج اساسی مردم تاثیر دارد؟ گفت: سیاست فشار حداکثری زمان ترامپ را داشتیم که هدفش این بود که فروش نفت ایران را به صفر برساند اما این گونه نشد و واردات مایحتاج اساسی مردم هم قطع نشد. اقتصاد ایران، بزرگ و قوی است و روابط اقتصادی خارجی ایران به قدری گسترده است که مایحتاج اساسی مردم حتی در زمان سختترین و پرفشارترین تحریمها هم تحت تاثیر قرار نگرفته است به این معنا که مردم به مایحتاجشان دسترسی نداشته باشند.
قنبری افزود: تحریم ها در این سالها و در این دههها در مجموع بر زندگی مردم تاثیر داشته و غیرقابل انکار است اما اینکه بگوییم این تحریم باعث میشود که مایحتاج اساسی در دسترس نباشد به هیچ وجه چنین چیزی را نخواهیم دید چون آن زمانی که این تحریمها پشتوانه تایید همه کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را داشتند و همه میخواستند اجرا کنند، این تحریمها نتوانستند چنین اثری داشته باشند اکنون با این همه اختلافی که وجود دارد چگونه می تواند در مسیر اجرا، چنین اثری داشته باشد؟
وی درباره نقش دیپلماسی اقتصادی خارجی در خنثی سازی آثار تحریم ها گفت: در شرایطی می توانیم مذاکره موفقی داشته باشیم که تا جای ممکن تحریمها را کم اثر کنیم و جلوی تاثیرگذاریش را در زندگی مردم بگیریم. دشمن اگر ببینند که این تحریمها در اثرگذاری، ناکام بودهاند آن موقع است که امتیازات کمتری را از ما مطالبه میکنند بنابراین حتی اگر ما بپذیریم که راه حل مسئله، مذاکره است به این معنا نیست که از محکم کردن اقتصاد و تقویت خودمان در مقابل تحریمها غافل شویم و مسئولان هم به این نتیجه رسیده اند که باید از راههای مختلف از جمله تجارت با همسایگان، اقتصاد را در مقابل تحریمها مصون کنند.
