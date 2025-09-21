تقابل حساس پیام تهران و رعد پدافند هوایی ارتش برای قهرمانی لیگ برتر تنیس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر تنیس آقایان (جام کالین) ۶ تیم حاضر در روز چهارم با حریفان خود دیدار کردند. در این مسابقات که در مرکز ملی تنیس ایران برگزار شد، تیم‌های رعد پدافند هوایی ارتش، پیام تهران و دریادلان نداجا برابر حریفان خود به برتری رسیدند.

نتایج رقابت‌های شنبه ۲۹ شهریور به این شرح است:

رعد پدافند هوایی ارتش – ملوان نداجا / ۳ بر صفر رعد پدافند هوایی ارتش

انفرادی اول: علی یزدانی – کیارش حنیفی (۳-۶ و ۴-۶ یزدانی)

انفرادی دوم: سامیار الیاسی -یونس طلاور (۰-۶ و ۰-۳ Ret الیاسی)

دونفره: شیردل- الیاسی و ملاعسگری- حنیفی (۴-۶ و ۳-۶ شیردل- الیاسی)

باشگاه عقاب نیروی هوایی ارتش – دریادلان نداجا / ۲ بر یک دریادلان نداجا

انفرادی اول: رهام میرزایی -علیرضا بهزاد پور (۳-۶،۲-۶،۶-۲ بهزاد پور)

انفرادی دوم: سام پازوکی – محمد خوش خلق (۲-۶ و ۳-۶ خوش خلق)

دونفره: میرزایی- خوش خلق و پازوکی- بهزاد پور (۵-۱۰،۷-۶،۲-۶ پازوکی- بهزاد پور)

آکادمی تنیس مهذب نیا – پیام تهران / ۳ بر صفر پیام تهران

انفرادی اول: پارسا اشجاری – دنیز کلاک (۱-۶ و ۴-۶ کلاک)

انفرادی دوم: سام عطاران- ارسلان قمی (۴-۶،۶-۲،۶-۷ قمی)

دونفره: اشجاری- مشتاقی فر و مقیمی – بادی (۴-۶ و ۳-۶ مقیمی – قمی)

این مسابقات امروز یکشنبه با برگزاری ۳ دیدار به پایان می‌رسد که در نخستین بازی، ملوان نداجا با باشگاه عقاب نیروی هوایی ارتش دیدار می‌کند و در بازی دوم آکادمی تنیس مهذب نیا به مصاف دریادلان نداجا می‌رود، در آخرین بازی نیز تیم‌های پیام تهران و رعد پدافند هوایی ارتش برای کسب عنوان قهرمانی با هم دیدار می‌کنند.

حسن لاچینانی سرداور نشان سفید، سرداوری این دوره از مسابقات را بر عهده دارد و مهران قدسی این دوره از رقابت‌ها را مدیریت می‌کند.